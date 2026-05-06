У Нідерландах сталися заворушення під час акції протесту проти центру для шукачів притулку

В нідерландському місті Апелдорні 5 травня ввечері спалахнули заворушення під час акції протесту проти відкриття в місті тимчасового притулку для мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

У соціальних мережах було опубліковано заклик зібратися 5 травня на круговому перехресті на Laan van Maten, головній дорозі в районі Де Матен. У порожній школі в цьому районі буде створено тимчасовий притулок для приблизно 240 осіб.

Потім група разом пішла до запланованого місця і по дорозі запускала феєрверки. Після цього група повернулася на кільцеву розв'язку. Поліцейські залишили розв'язку близько 21:00, але незабаром повернулися з підкріпленням. За словами присутніх фотокореспондентів, на місці події було близько п'ятнадцяти фургонів, і поліцейські відігнали останні десятки демонстрантів.

Минулого тижня на тій самій кільцевій розв'язці відбулася демонстрація. Тоді там було близько 200 осіб. За даними телеканалу, будівлю школи закидали феєрверками та яйцями.

У Лосдрехті (Північна Голландія) вже два тижні тривають протести через відкриття притулку для біженців. У середу сімдесят одиноких чоловіків, прохачів притулку, заселяються у частково порожню ратушу.

Противники все ще намагаються запобігти приїзду прохачів притулку. На цей вечір також заплановано протест. Раніше, серед іншого, у селі був організований жіночий марш. Протягом останніх кількох тижнів біля ратуші майже щодня відбувалися протести, в яких брали участь від десятків до сотень учасників.

Нагадаємо, у Нідерландах у 2025 році кількість відхилених заявок на отримання притулку переважала над погодженими, і їхня частка зросла.

Уряд Швеції розглядає зміни до імміграційного законодавства, які зобов’язуватимуть всіх шукачів притулку розміщуватися в центрах прийому мігрантів на час розгляду їхніх заявок.