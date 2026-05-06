В Нидерландах произошли беспорядки на акции протеста против центра для искателей убежища

В нидерландском городе Апелдорн 5 мая вечером вспыхнули беспорядки во время акции протеста против открытия в городе временного убежища для мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

В социальных сетях был опубликован призыв собраться 5 мая на круговом перекрестке на Laan van Maten, главной дороге в районе Де Матен. В пустующей школе в этом районе будет создано временное убежище для примерно 240 человек.

Затем группа вместе пошла к запланированному месту и по дороге запускала фейерверки. После этого группа вернулась на кольцевую развязку. Полицейские покинули развязку около 21:00, но вскоре вернулись с подкреплением. По словам присутствующих фотокорреспондентов, на месте происшествия было около пятнадцати фургонов, и полицейские отогнали последние десятки демонстрантов.

На прошлой неделе на той же кольцевой развязке состоялась демонстрация. Тогда там было около 200 человек. По данным телеканала, здание школы забросали фейерверками и яйцами.

В Лосдрехте (Северная Голландия) уже две недели продолжаются протесты из-за открытия приюта для беженцев. В среду семьдесят одиноких мужчин – просителей убежища заселяются в частично пустую ратушу.

Противники все еще пытаются предотвратить приезд просителей убежища. На этот вечер также запланирован протест. Ранее, среди прочего, в селе был организован женский марш. В течение последних нескольких недель возле ратуши почти ежедневно происходили протесты, в которых принимали участие от десятков до сотен участников.

Напомним, в Нидерландах в 2025 году количество отклоненных заявок на получение убежища преобладало над согласованными, и их доля выросла.

