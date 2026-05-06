Конституционный суд Польши отверг решение ЕСПЧ по судьям

Конституционный суд Польши отреагировал на резонансное решение Европейского суда по правам человека с требованием разблокировать назначение избранных судей КС, присягу которых отказался принимать президент Кароль Навроцкий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

По мнению КС, Европейский суд по правам человека не может выносить решения по делам, касающимся польского государственного устройства.

"Напоминаем, что к компетенции Европейского суда по правам человека не относится вынесение решений относительно конституционного устройства органов Республики Польша, а также выполнение функций трудового суда. Он также не может обязывать любой польский орган, в том числе правительство, вмешиваться в компетенции высшего органа судебной власти, которым является Конституционный трибунал", – сообщил КС Польши.

Конституционный суд подчеркнул в своем заявлении, что в Польше в отношении избранных Сеймом судей не ведется никакого производства. Это означает, что не произошло так называемого исчерпания правовых средств. Поэтому, по мнению КС, нет основания, которое является условием подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.

Пресс-секретарь Конституционного суда Вероника Сцибор сообщила Polsat News, что до сих пор в КС не поступило ни одного письма или информации о промежуточном постановлении, выданном Европейским судом по правам человека.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека принял благоприятное решение в отношении судей Конституционного суда Польши, избранных в Сейме, чью присягу не принял Навроцкий.

