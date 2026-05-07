Мер міста у Франції вивісив портрет Макрона догори дриґом, його просять "переглянути позицію"

У Франції Жюльєн Шарль, префект департаменту Сени-Сен-Дені, попросив мера Сен-Дені від партії "Франція нескорена" Баллі Багайоко переглянути своє рішення про розміщення портрета президента Емманюеля Макрона догори дриґом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Префект департаменту Сен-Сен-Дені Жульєн Шарль оголосив у середу, 6 травня, що попросив мера Сен-Дені Баллі Багайоко переглянути своє рішення, водночас визнавши, що цей жест не є незаконним.

"Вивішування портрета президента Республіки в ратушах, хоча це й не є юридичним обов’язком, є звичаєм, санкціонованим республіканською традицією", – написав префект Жюльєн Шарль у листі, надісланому у вівторок новому меру Сен-Дені-П’єрфітт (150 000 мешканців), другого за чисельністю населення муніципалітету в Іль-де-Франс після Парижа/

"Її роль полягає в об’єднанні громадян навколо інститутів, поза політичними розбіжностями", – стверджує префект, для якого дія Баллі Багайоко "суперечить цій усталеній практиці". Він закликає мера "переглянути свою позицію" та "забезпечити повагу до республіканської традиції".

"Цей лист є зайвим, це підтверджує сам префект: наш підхід є цілком законним, і ми повністю його приймаємо", – заявив Баллі Багайоко.

"Портрет залишиться на своєму місці, доки держава не виконає свої зобов’язання за республіканським пактом, зокрема щодо мешканців нашої території", – додав він.

Ще у квітні журналісти помітили, що портрет Емманюеля Макрона, знятий зі стіни, був перевернутий догори дригом у кутку кабінету нового мера від "Франції нескореної"I.

В інтерв'ю, яке транслювали в понеділок на LCI, Баллі Багайоко пояснив, що це був "символічний жест". Він пояснив, що вирішив залишити президентський портрет перевернутим догори дригом "доти, доки Республіка не зможе виправити нерівності".

Мер Сен-Дені, який агітує за обрання Жан-Люка Меланшона президентом у 2027 році, каже, що чекає на "прихід радикальної лівиці та нового президента".

Емманюель Макрон раніше заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році.

У Франції Жюльєн Шарль, префект департаменту Сени-Сен-Дені, попросив мера Сен-Дені від партії "Франція нескорена" Баллі Багайоко переглянути своє рішення про розміщення портрета президента Еммануюля Макрона догори дригом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Префект департаменту Сен-Сен-Дені Жульєн Шарль оголосив у середу, 6 травня, що попросив мера Сен-Дені Баллі Багайоко переглянути своє рішення, водночас визнавши, що цей жест не є незаконним.

"Вивішування портрета президента Республіки в ратушах, хоча це й не є юридичним обов’язком, є звичаєм, санкціонованим республіканською традицією", – написав префект Жюльєн Шарль у листі, надісланому у вівторок новому меру Сен-Дені-П’єрфітт (150 000 мешканців), другого за чисельністю населення муніципалітету в Іль-де-Франс після Парижа/

"Її роль полягає в об’єднанні громадян навколо інститутів, поза політичними розбіжностями", – стверджує префект, для якого дія Баллі Багайоко "суперечить цій усталеній практиці". Він закликає мера "переглянути свою позицію" та "забезпечити повагу до республіканської традиції".

"Цей лист є зайвим, це підтверджує сам префект: наш підхід є цілком законним, і ми повністю його приймаємо", – заявив Баллі Багайоко.

"Портрет залишиться на своєму місці, доки держава не виконає свої зобов’язання за республіканським пактом, зокрема щодо мешканців нашої території", – додав він.

Ще у квітні журналісти помітили, що портрет Емманюеля Макрона, знятий зі стіни, був перевернутий догори дригом у кутку кабінету нового мера від "Франції нескореної"I.

В інтерв'ю, яке транслювали в понеділок на LCI, Баллі Багайоко пояснив, що це був "символічний жест". Він пояснив, що вирішив залишити президентський портрет перевернутим догори дригом "доти, доки Республіка не зможе виправити нерівності".

Мер Сен-Дені, який агітує за обрання Жан-Люка Меланшона президентом у 2027 році, каже, що чекає на "прихід радикальної лівиці та нового президента".

Емманюель Макрон раніше заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році.