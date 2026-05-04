У Франції ультралівий Меланшон оголосив про наміри йти в президенти

У неділю ультралівий політик Жан-Люк Меланшон оголосив про свою четверту участь у президентських виборах у Франції, ставши одним із найвідоміших кандидатів, які офіційно приєдналися до перегонів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Так, я є кандидатом", – заявив 74-річний лівий політик, назвавши себе найбільш придатним для того, щоб протистояти "бурхливому періоду в світовій історії", вказавши на геополітичні, економічні та екологічні ризики.

Меланшон, який майже два десятиліття тому вийшов із лівоцентристської Соціалістичної партії, щоб просувати більш радикальний політичний курс, був найсильнішим лівим кандидатом на останніх двох президентських виборах, посівши третє місце з невеликим відставанням від своєї ультраправої суперниці Марін Ле Пен у 2022 році.

Останні опитування показали, що Меланшон набирає від 10,5% до 13% голосів і, можливо, зіткнеться з ультраправими у другому турі, залежно від того, які ще кандидати висунуть свої кандидатури. Наразі його вважають найслабшим варіантом для протистояння ультраправим через низький рейтинг схвалення.

Меланшон став однією з найбільш поляризуючих фігур у французькій політиці, користуючись підтримкою міцної бази лояльних прихильників, тоді як його опоненти зображують його як екстреміста.

Деякі з його ключових політичних пропозицій включають обмеження спадщини, вихід Франції з НАТО та повернення мінімального пенсійного віку до 60 років.

Емманюель Макрон раніше заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році.

Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчать, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції.

