Мэр города во Франции повесил портрет Макрона вверх ногами, его просят "пересмотреть свою позицию"

Во Франции Жюльен Шарль, префект департамента Сены-Сен-Дени, попросил мэра Сен-Дени от партии "Непокоренная Франция" Балли Багайоко пересмотреть свое решение о размещении портрета президента Эммануэля Макрона вверх ногами.

Префект департамента Сен-Сен-Дени Жюльен Шарль объявил в среду, 6 мая, что попросил мэра Сен-Дени Балли Багайоко пересмотреть свое решение, при этом признав, что этот жест не является незаконным.

"Развешивание портрета президента Республики в ратушах, хотя это и не является юридической обязанностью, является обычаем, санкционированным республиканской традицией", – написал префект Жюльен Шарль в письме, отправленном во вторник новому мэру Сен-Дени-Пьерфитт (150 000 жителей), второго по численности населения муниципалитета в Иль-де-Франс после Парижа/

"Ее роль заключается в объединении граждан вокруг институтов, вне политических разногласий", – утверждает префект, для которого действие Балли Багайоко "противоречит этой устоявшейся практике". Он призывает мэра "пересмотреть свою позицию" и "обеспечить уважение к республиканской традиции".

"Это письмо излишне, это подтверждает сам префект: наш подход является вполне законным, и мы полностью его принимаем", – заявил Балли Багайоко.

"Портрет останется на своем месте, пока государство не выполнит свои обязательства по республиканскому пакту, в частности в отношении жителей нашей территории", – добавил он.

Еще в апреле журналисты заметили, что портрет Эммануэля Макрона, снятый со стены, был перевернут вверх ногами в углу кабинета нового мэра от "Непокоренной Франции"I.

В интервью, которое транслировали в понедельник на LCI, Балли Багайоко объяснил, что это был "символический жест". Он пояснил, что решил оставить президентский портрет перевернутым вверх ногами "до тех пор, пока Республика не сможет исправить неравенство".

Мэр Сен-Дени, который агитирует за избрание Жан-Люка Меланшона президентом в 2027 году, говорит, что ждет "прихода радикальных левых и нового президента".

Эмманюэль Макрон ранее заявил, что не будет заниматься политикой после того, как срок его полномочий истечет в 2027 году.