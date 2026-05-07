Туск привіз Папі Римському книгу кашубською мовою

У четвер, 7 травня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочинає аудієнцію у Папи Римського Лева XIV.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що вирішив подарувати Папі Римському подарунок.

"Я збираюся розпочати свій візит до Святішого Отця Лева XIV. Як подарунок я привіз П'ятикнижжя кашубською мовою. Сподіваюся, йому сподобається", – зазначив польський прем’єр.

Кашуби – це західнослов'янський етнос, що проживає на північному заході Польщі. Туск народився у Гданську в сім'ї кашубів.

Як пише RMF24, після візиту до Ватикану польський прем’єр-міністр має зустрітися з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Лідери поспілкуються щодо двосторонніх відносин.

Прем'єр-міністр також зустрінеться у Ватикані з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

Варто зазначити, що нещодавно президент США Дональд Трамп накинувся на Папу Римського Лева XIV з багатослівною критикою. Він заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок – дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали б у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

Папа після жорсткої критики заявив, що "не боїться" цього.

