Папа Римський заявив, що не боїться Трампа і його критики

Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться критики президента США Дональда Трампа і продовжить доносити ті послання, які вважає необхідними.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить CNN.

"Я не буду вступати у дебати. Речі, про які я кажу, не задумуються як атака проти когось. Запрошую усіх людей шукати шляхи для побудови мостів до миру й примирення, шукати способи уникати війни завжди, коли це можливо", – сказав понтифік.

"Я не боюся адміністрації Трампа і не боюся гучно озвучувати послання Євангелія – для чого, як я вважаю, я тут і є, для чого є церква. Ми не політики, ми не займаємося зовнішньою політикою з такою ж перспективною, як він можливо це розуміє", – прокоментував Папа Римський у спілкуванні зі ЗМІ.

Коментарі Папи з’явилися після того, як Трамп ввечері у неділю накинувся з багатослівною критикою, що "не є його фанатом", що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали би у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

На початку квітня Папа Римський назвав перемир'я між США та Іраном "знаком живої надії". У лютому Ватикан відмовився долучитися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, Папа Лев у 2026 році відзначив свій перший Великдень у ролі понтифіка.