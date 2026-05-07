Туск привез Папе Римскому книгу на кашубском языке

В четверг, 7 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск начинает аудиенцию у Папы Римского Льва XIV.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что решил подарить Папе Римскому подарок.

"Я собираюсь начать свой визит к Святейшему Отцу Льву XIV. В качестве подарка я привез Пятикнижие на кашубском языке. Надеюсь, ему понравится", – отметил польский премьер.

Кашубы – это западнославянский этнос, проживающий на северо-западе Польши. Туск родился в Гданьске в семье кашубов.

Как пишет RMF24, после визита в Ватикан польский премьер-министр должен встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Лидеры пообщаются по вопросам двусторонних отношений.

Премьер-министр также встретится в Ватикане с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Стоит отметить, что недавно президент США Дональд Трамп набросился на Папу Римского Льва XIV с многословной критикой. Он заявил, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это ок – дать Ирану владеть ядерным оружием", и что его "не выбрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

Папа после жесткой критики заявил, что "не боится" этого.

