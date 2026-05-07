Президент Латвії відреагував на новий інцидент з падінням дронів

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що інциденти з дронами в Латгалії є наслідком агресії Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить LSM.

Коментар латвійського президента з'явився на тлі того, як Повітряні сили Латвії зафіксували вторгнення невідомих дронів у повітряний простір з боку Росії.

"Дякую органам місцевого самоврядування та відповідальним службам за їхні дії в цій ситуації. На жаль, це прямі наслідки агресії Росії проти України", – заявив Рінкевичс.

Він закликав всіх мешканців дотримуватися вказівок служб.

Як відомо, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.

Повідомляли, що чотири нафтові резервуари, в яких не було нафтопродуктів, були пошкоджені внаслідок інциденту з дронами.