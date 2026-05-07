Президент Латвии отреагировал на новый инцидент с падением дронов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что инциденты с дронами в Латгалии являются следствием агрессии России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LSM.

Комментарий латвийского президента появился на фоне того, как Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали вторжение неизвестных дронов в воздушное пространство со стороны России.

"Благодарю органы местного самоуправления и ответственные службы за их действия в этой ситуации. К сожалению, это прямые последствия агрессии России против Украины", – заявил Ринкевичс.

Он призвал всех жителей следовать указаниям служб.

Как известно, 7 мая Латвия сообщила о неизвестных дронах, нарушивших ее воздушное пространство со стороны России.

Сообщалось, что четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов, были повреждены в результате инцидента с дронами.