Падіння дронів у Латвії: прем'єрка незадоволена запізнілим оповіщенням через мобільний зв'язок

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня незадоволена тим, що повідомлення через мобільний зв'язок про падіння дрона на об'єкті зберігання нафтопродуктів у Резекне було розіслано лише після того, як інцидент уже стався.

Заяву очільниці уряду Латвії наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслила Сіліня, подібні випадки є наслідком війни Росії в Україні, і треба бути готовими до того, що такі інциденти будуть повторюватися.

Глава уряду зазначила, що система оповіщення сьогодні спрацювала, але її не влаштовує ситуація, що її було задіяно вже після падіння дрона на базі нафтопродуктів у Резекне.

У зв'язку з цим Сіліня зажадала пояснень від міністра оборони Андріса Спрудса.

Глава Міноборони своєю чергою заявив, що питання про те, чи не було оповіщення через стільникову мережу запізнілим, є обґрунтованим.

"Я також проведу перевірку і доручу провести її в рамках збройних сил, щоб оцінити, що спрацювало, а що ні", – сказав Спрудс.

Водночас він зазначив, що оповіщення через стільникову мережу можливе після узагальнення "певного набору інформації".

За словами міністра, щоночі надходить багато інформації, але навряд чи оповіщення слід розсилати "щохвилини".

Сіліня зі свого боку висловила думку, що подібні ситуації загалом загартовують суспільство. Вона вважає, що самоврядування у зв'язку з інцидентами відреагували досить швидко і прийняли правильні рішення.

Як підкреслила прем'єрка, дуже важливо, щоб у подібних ситуаціях мешканці стежили за офіційними джерелами інформації, а не за інформацією, що поширюється в соціальних мережах, оскільки вона часто є неправдивою.

Як відомо, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.

Повідомляли, що чотири нафтові резервуари, в яких не було нафтопродуктів, були пошкоджені внаслідок інциденту з дронами.