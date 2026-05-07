Падение дронов в Латвии: премьер недовольна запоздалым оповещением через мобильную связь

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня недовольна тем, что сообщение через мобильную связь о падении дрона на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне было разослано только после того, как инцидент уже произошел.

Заявление главы правительства Латвии приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнула Силиня, подобные случаи являются следствием войны России в Украине, и надо быть готовыми к тому, что такие инциденты будут повторяться.

Глава правительства отметила, что система оповещения сегодня сработала, но ее не устраивает ситуация, что она была задействована уже после падения дрона на базе нефтепродуктов в Резекне.

В связи с этим Силиня потребовала объяснений от министра обороны Андриса Спрудса.

Глава Минобороны в свою очередь заявил, что вопрос о том, не было ли оповещение через сотовую сеть запоздалым, является обоснованным.

"Я также проведу проверку и поручу провести ее в рамках вооруженных сил, чтобы оценить, что сработало, а что нет", – сказал Спрудс.

В то же время он отметил, что оповещение через сотовую сеть возможно после обобщения "определенного набора информации".

По словам министра, каждую ночь поступает много информации, но вряд ли оповещения следует рассылать "ежеминутно".

Силиня в свою очередь выразила мнение, что подобные ситуации в целом закаляют общество. Она считает, что самоуправления в связи с инцидентами отреагировали достаточно быстро и приняли правильные решения.

Как подчеркнула премьер, очень важно, чтобы в подобных ситуациях жители следили за официальными источниками информации, а не за информацией, распространяемой в социальных сетях, поскольку она часто является ложной.

Как известно, 7 мая Латвия сообщила о неизвестных дронах, которые нарушили ее воздушное пространство со стороны России.

Сообщали, что четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов, были повреждены в результате инцидента с дронами.