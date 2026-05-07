В Литве рассчитывают полностью сформировать вторую батарею NASAMS уже в этом году

В Министерстве обороны Литвы сообщили, что радары, электрооптические датчики и другие критически важные компоненты, необходимые для полной комплектации второй батареи NASAMS, должны поступить в Литву в конце этого года.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

По данным литовского Минобороны, получение этих компонентов позволит завершить формирование второй батареи и обеспечит достижение запланированной оперативной готовности системы.

Второй этап закупки NASAMS начался в 2023 году. Первый этап стартовал в 2017 году: системы поступили в Литву в 2020 году, а в 2022 году были полностью интегрированы в состав вооруженных сил.

В оборонном ведомстве отмечают, что в рамках реализации второго этапа закупки систем противовоздушной обороны среднего радиуса действия литовская армия уже получила часть важного оборудования – в дивизион ПВО Военно-воздушных сил (ВВС) поступили модернизированные центры управления огнем, пусковые установки и другие компоненты.

В прошлом году производитель системы, компания Kongsberg Defence and Aerospace, провела обучение операторов для обеспечения плавного освоения и эффективного использования нового оборудования.

NASAMS является одной из наиболее широко используемых систем ПВО среднего радиуса действия в странах НАТО, что соответствует требованиям оборонного потенциала Литвы. Развивая эту систему, Литва обеспечивает полную совместимость имеющегося и приобретенного оборудования, а также логистическую и административную целостность, взаимозаменяемость компонентов и персонала.

Стоимость закупки системы NASAMS составляет около 200 млн евро. В эту сумму входят компоненты системы, пакет запасных частей и инструментов, техническая документация, обучение персонала, а также адаптация и модернизация существующей системы.

В апреле Военно-воздушные силы Литвы начали получать элементы норвежской системы NASAMS.

Сообщалось также, что Литва в этом году выделит четверть своего оборонного бюджета на закупку вооружения, в частности на приобретение средств наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны. В следующем году в Литву поступят и мобильные системы ПВО малой дальности MSHORAD.

Кроме того, недавно министр обороны Робертас Каунас сообщил, что в апреле в страну прибудут дополнительные радары ближнего радиуса действия, которые усилят противовоздушную оборону.