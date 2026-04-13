FT: Єврокомісія висунула Мадяру 27 умов для розблокування 35 млрд євро

Європейська комісія розпочала "негайні переговори" з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром після його впевненої перемоги на виборах в Угорщині, закликаючи його налагодити відносини з Україною та розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Посадовці ЄС, поінформовані про перші переговори між Брюсселем та Будапештом, заявили, що здобуття Мадяром конституційної більшості перевершило їхні очікування. Але це також підвищило планку того, чого Комісія очікує від політика.

"Він (Мадяр. – Ред.) має повноцінний мандат на зміни... і ми співпрацюємо з ним з першого дня. Настрій такий: давайте подвоїмо ставки на нього. Якщо вони виконають обіцянки, ми виконаємо свої", – сказав високопосадовець ЄС.

Двоє дипломатів ЄС з інших держав-членів зазначили, що столиці розглядають розблокування Мадяром кредиту для України на суму 90 млрд євро та скасування вето Будапешта на наступний раунд санкцій проти Росії як ключові ознаки бажання нового прем’єр-міністра відновити глибоко пошкоджені відносини з ЄС.

Посадовці ЄС розпочали підготовку до надання кредиту Україні, повідомили FT джерела, обізнані з цим питанням, щоб забезпечити прийняття рішення про виділення коштів одразу після складання Мадяром присяги.

До того ж близько 35 млрд євро коштів ЄС, призначених для Угорщини, заморожено через низку суперечок із Брюсселем та відмову Віктора Орбана провести необхідні реформи.

За словами речника Європейської комісії, це включає майже 18 млрд євро з бюджету ЄС, заморожених через те, що Брюссель вважає порушеннями верховенства права, підвищеними ризиками корупції та підривом незалежності судової влади. Також було відкладено надання понад 17 млрд євро дешевих кредитів на оборону.

Щоб розблокувати кошти, Угорщині доведеться виконати 27 умов, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень епохи Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС, – від ставлення до шукачів притулку до забезпечення академічної свободи.

У Єврокомісії також очікують на швидкі переговори з Мадяром та його командою щодо вирішення конфлікту, пов’язаного з відмовою Угорщини виконувати рішення Європейського суду, який визнав законодавство Будапешта щодо надання притулку таким, що порушує правила ЄС.

Ця суперечка коштує Угорщині щоденного штрафу у розмірі мільйон євро, який на цей час сягнув майже 900 млн євро, і який Брюссель вираховує з частки країни у бюджеті ЄС.

"У нас є чимало важелів впливу. Тиск лежить на ньому, і я думаю, що він (Мадяр. – Ред.) хоче швидко досягти результату", – сказав посадовець ЄС.

Мадяр заявив, що його перша закордонна поїздка буде до Варшави та Відня. Але він натякнув, що може відвідати Брюссель ще до інавгурації на посаді прем'єр-міністра, щоб обговорити питання заморожених коштів ЄС, повідомили джерела, обізнані з ходом переговорів.

Брюссель побоюється повторити свої дії, які він вжив після переобрання прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у 2023 році, коли Європейська комісія оперативно розморозила кошти, заблоковані за попереднього правого уряду. Брюссель покладався на Туска у питанні відновлення незалежності суддів, але його політиці заважає президент країни Кароль Навроцький, обраний минулого року.

"Не планується жодних негайних дій... [і] є довгий перелік заходів, які новий уряд повинен буде вжити, щоб отримати доступ до цих коштів. Це інша ситуація, ніж у випадку з Туском, який був добре відомий і раніше обіймав посаду прем’єр-міністра", – зазначила особа, ознайомлена з попередніми обговореннями Комісії з Будапештом.

Згідно з конституцією Угорщини, президент країни має 30 днів на приведення до присяги нового парламенту, і посадовці ЄС стурбовані тим, що Орбан може використати цей проміжок часу для внесення змін у законодавство або кадрових змін, які можуть вплинути на здатність Мадяра провести необхідні реформи.

Сам лідер "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ передав Угорщині сигнали щодо можливих контактів президента Володимира Зеленського та Мадяра.

