Майбутній прем’єр Угорщини провів зустріч з президенткою Єврокомісії

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Брюсселі провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування заморожених коштів для Будапешта.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр повідомив у Facebook.

Лідер "Тиси" назвав переговори в Брюсселі "надзвичайно конструктивними та плідними". Мадяр повідомив, що він та фон дер Ляєн домовилися про ще одну зустріч в останній тиждень травня – після того, як він офіційно стане прем’єр-міністром Угорщини.

"Ми домовилися, що вже як прем’єр-міністр Угорщини я повернуся до Брюсселя у тиждень, що починається 25 травня, і ми укладемо політичну угоду, необхідну для того, щоб Угорщина та угорський народ якнайшвидше отримали доступ до тих коштів ЄС у розмірі багатьох тисяч мільярдів форинтів, на які вони мають право", – написав Мадяр.

Нагадаємо, йдеться про понад 35 млрд євро з фондів ЄС, які Брюссель заморозив через занепокоєння щодо ситуації з корупцією та верховенством права в Угорщині.

Майбутній глава уряду заявив що ці кошти надійдуть до Угорщини "незабаром". Він також запевнив угорців, що ЄС "не висуває таких умов, які суперечили б інтересам країни".

За даними ЗМІ, після перемоги партії "Тиса" на парламентських виборах 12 квітня, Європейська комісія висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.

17-18 квітня делегація Європейської комісії відвідала Будапешт, де провела технічні зустрічі з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром та його командою, зокрема щодо розблокування коштів ЄС.