СМИ: ЕС склоняется к тому, чтобы не выплачивать Венгрии полную сумму замороженных средств

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр спорит с Европейской комиссией по поводу суммы средств, которые Будапешт стремится разморозить в результате реформ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников ЕС и Венгрии.

В последние дни Брюссель и Будапешт активизировали переговоры по поводу 10,4 миллиарда евро, на которые Венгрия имеет право в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии COVID-19. Эти средства были заморожены из-за нарушения Венгрией законодательства ЕС при премьерстве Виктора Орбана.

Отмечается, что Брюссель и Будапешт расходятся во мнениях относительно того, сколько денег Венгрия должна получить из фонда. Еврокомиссия рекомендовала предоставить только грантовую часть на 6,5 миллиарда евро, тогда как Венгрия хочет потребовать полную сумму.

Новая администрация Мадяра имеет время до 31 августа, чтобы официально запросить средства, тогда как у Комиссии есть срок до 31 декабря для осуществления платежей.

Еврокомиссия утверждает, что времени для выделения всех 10,4 миллиарда евро недостаточно, поскольку выплаты зависят от выполнения Венгрией конкретных реформ.

Если Мадьяр примет совет Брюсселя, это будет означать, что он лишит Венгрию 3,9 миллиарда евро. Для венгерских переговорщиков такой результат будет выглядеть политически неубедительно после предвыборной кампании, построенной вокруг полной перезагрузки отношений с Брюсселем.

На прошлой неделе Мадьяр заявил, что уверен, что ЕС "будет достаточно гибким, чтобы позволить Венгрии получить каждый евроцент из средств, на которые она имеет право".

Напомним, 29 апреля будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Брюсселе провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу разблокирования замороженных средств для Будапешта.

По данным СМИ, после победы партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля, Европейская комиссия выдвинула Мадяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.