Польські дипломати лишаться у Києві, попри погрози Москви
Новини — Четвер, 7 травня 2026, 19:21 —
Посольство Польщі в Україні не планує жодних змін у своїй роботі після залякувань з Москви, де порадили західним дипломатам до 9 травня виїхати з Києва.
Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".
У посольстві Польщі повідомили агентству, що не планують якось змінювати роботу дипмісії у зв’язку з російськими заявами.
"Ми не плануємо жодних змін у діяльності місії", – зазначили у коментарі.
Німеччина також підтвердила, що не збирається евакуйовувати своїх дипломатів з Києва попри погрози РФ.
Європейський Союз теж не змінить своєї присутності в столиці України попри погрози РФ.
Нагадаємо, в МЗС РФ пригрозили "ударами по центрах прийняття рішень", якщо Україна атакуватиме Росію 9 травня.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: