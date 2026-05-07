Польські дипломати лишаться у Києві, попри погрози Москви

Посольство Польщі в Україні не планує жодних змін у своїй роботі після залякувань з Москви, де порадили західним дипломатам до 9 травня виїхати з Києва.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

У посольстві Польщі повідомили агентству, що не планують якось змінювати роботу дипмісії у зв’язку з російськими заявами.

"Ми не плануємо жодних змін у діяльності місії", – зазначили у коментарі.

Німеччина також підтвердила, що не збирається евакуйовувати своїх дипломатів з Києва попри погрози РФ.

Європейський Союз теж не змінить своєї присутності в столиці України попри погрози РФ.

Нагадаємо, в МЗС РФ пригрозили "ударами по центрах прийняття рішень", якщо Україна атакуватиме Росію 9 травня.