Польские дипломаты останутся в Киеве, несмотря на угрозы Москвы
Новости — Четверг, 7 мая 2026, 19:21 —
Посольство Польши в Украине не планирует никаких изменений в своей работе после запугиваний из Москвы, где посоветовали западным дипломатам до 9 мая уехать из Киева.
Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".
В посольстве Польши сообщили агентству, что не планируют как-то менять работу дипмиссии в связи с российскими заявлениями.
"Мы не планируем никаких изменений в деятельности миссии", – отметили в комментарии.
Германия также подтвердила, что не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы РФ.
Европейский Союз тоже не изменит своего присутствия в столице Украины несмотря на угрозы РФ.
Напомним, в МИД РФ пригрозили "ударами по центрам принятия решений", если Украина будет атаковать Россию 9 мая.
