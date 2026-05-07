Латвія вручила ноту протесту представнику Росії через інцидент з дронами

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту через падіння дронів, які залетіли до країни з російського повітряного простору.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в пресслужбі латвійського МЗС.

У ноті протесту Міністерство засуджує інцидент, що стався вранці 7 травня на території Латвії, коли кілька безпілотників залетіли до муніципалітетів Резекне, Балві та Лудза з повітряного простору Росії.

Представника російського посольства поінформували, що РФ, розпочавши агресивну війну проти України, створює ризики інцидентів у сфері безпеки в усьому регіоні.

У розмові з тимчасовим повіреним латвійські дипломати наголосили, що, всупереч хибним публічним заявам Москви, Рига ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для здійснення атак українських безпілотників на цілі у РФ.

Латвія також засудила публічні погрози Москви щодо можливої масованої атаки на Київ 9 травня та погрози на адресу іноземних посольств в українській столиці.

У відомстві наголосили, що загарбницька війна Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, а РФ має припинити агресію та вивести своїй війська з усієї міжнародно визнаної території України.

Як відомо, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.

Повідомляли, що чотири нафтові резервуари, в яких не було нафтопродуктів, були пошкоджені внаслідок інциденту з дронами.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що інциденти з дронами в Латгалії є наслідком агресії Росії проти України.