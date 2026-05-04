Чому Фіцо змінив риторику щодо Києва і чи втратить він проросійський електорат

Нещодавно ультраправий та проросійський словацький політик Андрей Данко розкритикував прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, за оголошення підтримки України у вступі до ЄС. Данко – соратник очільника уряду Словаччини по коаліції і лідер Словацької національної партії.

Така критика з правого флангу може стати чималою проблемою для Роберта Фіцо.

Про те, що є в основі конфлікту Андрея Данко і Роберта Фіцо, і наскільки серйозними є шанси ультраправого політика скасувати потепління між Києвом і Братиславою, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка. Далі – стислий її виклад.

У суботу 2 травня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розмістив на своїй сторінці у Facebook пост про те, що словацька та українська влада мають "спільний інтерес у налагодженні добрих і дружніх відносин між Словаччиною та Україною".

А вже за кілька днів у Єревані під час засідання саміту Європейської політичної спільноти Фіцо мав зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, де, серед іншого, вони домовилися про обмін візитами. Причому, на відміну від попередніх зустрічей, що відбувалися поблизу кордону, цього разу йдеться про взаємні поїздки до столиць обох країн.

Підставою для зближення стали відновлення нафтопроводу "Дружба" і поразка угорського прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах.

Проте зменшення антиукраїнської риторики з боку Фіцо може створити для нього проблеми у коаліції.

Андрей Данко, який так наполегливо виступає проти вступу України до ЄС, намагається критикувати словацького прем’єра за невиконані обіцянки та за неготовність йти на конфлікт з ЄС – сподіваючись повернути собі "ватний" електорат.

До слова, позиції Словацької національної партії вже не такі, як були раніше, зараз – це найменший коаліційний партнер, а у цій фракції – лише дві особи є членами однойменної партії. На додачу, обвалився і рівень підтримки Словацької національної партії.

Відповідно істотно змінилося ставлення Фіцо до свого коаліційного партнера. Прем’єр все частіше демонструє Данко своє незадоволення і фактично ігнорує його думку, натомість напряму домовляється з депутатами його фракції.

"Проте нинішній розворот Фіцо все змінює. Данко відчув, що антизахідний електорат незадоволений останніми діями та заявами прем'єра, і Данко має шанс повернути його собі", – пояснює аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба.

За словами політолога, є всі підстави очікувати, що найближчі опитування покажуть падіння рейтингів партії Фіцо Smer-SD, і одночасно – зростання рейтингів СНП.

"Наразі цього недостатньо для проходження до парламенту, але така позитивна динаміка показує Данко, що він на правильному шляху. Тому можна очікувати, що критика Фіцо з ультраправих позицій лише посилиться", – прогнозує Дулеба.

Тож можна з певністю говорити про одне – коридор можливостей для Фіцо суттєво звузився.

Завдання уникати конфліктів з ЄС та одночасно не втратити антизахідного виборця може виявитися для нього вкрай складним.

Наразі словацькі політологи не бачать підстав говорити про розвал коаліції та дострокові вибори.

