Москва різко розкритикувала Вірменію через візит Зеленського до Єревана

МЗС РФ висловило обурення через те, що Вірменія раніше цього тижня прийняла президента України Володимира Зеленського в Єревані з візитом.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, передає "Європейська правда".

Для висловлення обурення до МЗС Росії викликали вірменського посла. Відбулася його зустріч із заступником міністра закордонних справ Російської Федерації.

"Голові дипмісії було заявлено про категоричну неприйнятність надання у Вірменії в рамках нещодавніх заходів під егідою ЄС "трибуни" главі київського нацистського режиму В.Зеленському для озвучення терористичних погроз на адресу Росії", – йдеться у заяві.

В Москві заявили, що відчувають у зв'язку з цим "справедливе обурення". Росіян також образила відсутність з боку офіційного Єревана негативної оцінки висловлювань Зеленського.

"Посол пообіцяв доповісти в Єревані про зроблене російською стороною зауваження", – констатували в МЗС РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном в ході саміту Європейської політичної спільноти, який проходив у Єревані.

На полях саміту Зеленський заявив про розблокування кількох напрямків у відносинах України з кількома державами, зокрема з Вірменією, Грузією та Словаччиною.