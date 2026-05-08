Франція не вивозитиме своє посольство з Києва попри погрози РФ

Франція заявила, що не евакуйовуватиме своє посольство попри нещодавні погрози представників Кремля завдати ударів "по центрах прийняття рішень".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо, якого цитує "Укрінформ".

Речник зовнішньополітичного відомства також додав, що Франція засуджує погрози РФ щодо атак на Київ.

"Що стосується заклику евакуюватися з Києва і евакуювати іноземні посольства, ми засуджуємо безвідповідальні заяви, зроблені Міністерством закордонних справ Росії напередодні 9 травня. Погрози Москви, зокрема щодо центрів ухвалення рішень та іноземних посольств в Україні, є неприйнятними й суперечать міжнародним зобов’язанням Росії", – сказав речник.

Він наголосив, що французьке посольство в українській столиці "продовжить роботу у звичайному режимі".

Париж закликав Москву відмовитися від агресивної риторики та невідкладно домовитися з Україною про реальне припинення вогню.

Його коментар стосувався заяви речниці російського МЗС Марії Захарової, яка закликала дипломатів евакуюватися з Києва напередодні російського "удару у відповідь по центрах прийняття рішень".

Захарова повідомила, що "якщо Київ реалізує злочинні плани у дні святкування перемоги, удар завдадуть, зокрема, по центрах прийняття рішень".

У відповідь на заяви Захарової в Єврокомісії заявили, що Європейський Союз не змінить своєї позиції та присутності в столиці України.

Також повідомляли, що Німеччина не збирається евакуювати своїх дипломатів з Києва попри погрози РФ знову атакувати українську столицю.