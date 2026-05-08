В офісі партії прем’єра Нідерландів стався вибух, підозрюваного затримано

У Гаазі у поштову щілину офісу партії D66, лідер якої Роб Єттен очолює уряд Нідерландів, кинули феєрверк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Близько 21:00 у офісі партії D66 на вулиці Ланге-Хаутстраат у Гаазі вибухнув вибуховий пристрій. За годину поліція повідомила про затримання підозрюваного. Його мотиви наразі невідомі.

Речник D66 повідомляє, що у поштову скриньку кинули вибуховий пристрій на основі феєрверку. "У будівлі були люди, але ніхто не постраждав. Однак вони були налякані", – каже речник.

Служби екстреної допомоги швидко прибули на місце події.

Лідер партії D66, прем'єр-міністр Роб Єттен, називає це "боягузливим актом залякування". "Тим, хто вважає, що може вселити страх, я маю таке повідомлення: у демократичних Нідерландах ми ніколи не дозволимо, щоб насильство змусило нас замовкнути", – написав він у соцмережах.

Поліція оточила територію огорожею та повідомила, що збитки незначні.

На момент нападу в приміщенні перебувало близько тридцяти осіб. Там тривав вечір виступів "Молодих демократів", – розповіла Рашель Смук, голова молодіжного крила партії. "Ми були шоковані, і я відчуваю полегшення, що всі в порядку. Це був неймовірно гучний вибух", – сказала вона.

За словами Смук, скло у верхній частині дверей розбилося, і осколки залишилися на підлозі. У будівлі також було багато диму. "З часу демонстрацій у вересні було облаштовано евакуаційний вихід. Члени правління змогли вивести всіх назовні, у сад" – розповіла вона.

