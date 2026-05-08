ЗМІ: Нідерланди поновлюють спроби використати росактиви на користь України

Нідерланди прагнуть відновити переговори щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні продовжувати оборону наступного року.

Про це стало відомо Politico від шести дипломатів та посадовців ЄС, передає "Європейська правда".

Міністр фінансів Нідерландів Елко Гайнен у вівторок намагався заручитися підтримкою колег з ЄС під час закритих дебатів у Брюсселі, стверджують співрозмовники.

Відновлення дискусії щодо російських активів ризикує знову розпалити напружену юридичну, комерційну та політичну суперечку, що точилася наприкінці минулого року, коли прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер протистояв Європейській комісії через побоювання, що його країна буде змушена повернути мільярди російських коштів, що зберігаються в Брюсселі, якщо Москва спробує відібрати ці гроші.

Такі країни, як Болгарія, Франція, Італія та Мальта, також висловлювали занепокоєння щодо пропозиції Європейської комісії використовувати заморожені державні активи для фінансування України, тоді як Європейський центральний банк постійно попереджав, що використання заморожених коштів може відлякати інші уряди від ведення бізнесу в єврозоні.

Ініціатива Гайнена з'явилася, незважаючи на те, що Брюссель ще не переказав жодного євро з позики у розмірі 90 млрд євро, забезпеченої бюджетом ЄС, про надання якої Києву протягом наступних двох років у грудні домовилися 24 лідери ЄС. Ця позика покриє лише дві третини прогнозованого дефіциту бюджету України до 2027 року.

Європейська комісія заохочує Канаду, Велику Британію, США та Японію, щоб ті виділили решту коштів.

Угода про позику, укладена в останній момент у грудні, забезпечила задоволення нагальних потреб Києва у готівці. Але дипломати та посадовці в Комісії не мають ілюзій, що Києву знадобиться більше грошей, якщо Москва продовжить вести свою війну.

ЄС міг би продовжувати випускати спільні облігації для підтримки України, або ж лідери могли б повернутися до дебатів щодо російських активів. Нідерланди та країни Північної Європи віддали б перевагу останньому варіанту, особливо з огляду на те, що Комісія ніколи не відкликала свою початкову пропозицію щодо використання російських активів.

"Ми не коментуємо те, що було сказано в приватному колі", – заявив речник уряду Нідерландів. "Європейська Рада домовилася в грудні минулого року, що Союз зобов’язується заморозити активи до отримання Україною репарацій і залишає за собою право забезпечити наявність активів для погашення позики, у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права. Наша позиція залишається узгодженою з цією домовленістю", – додав він.

За даними джерел, Гаага зв’язалася з деякими столицями ЄС напередодні засідання Ecofin у вівторок, щоб оцінити, скільки підтримки отримає міністр під час дебатів. Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія підтримали заклики Гайнена. Інші мовчали, усвідомлюючи, наскільки політично суперечливою стала дискусія минулого року в гонитві за тим, щоб не допустити вичерпання військового бюджету України.

"Ми теж підтримуємо [заклики Гайнена], але не висловлювалися", – сказав один із дипломатів на умовах анонімності, щоб говорити вільно. "Це (тема росактивів) повернеться до кінця року", – додав він.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у лютому допустила повернення до початкової ідеї позики Україні на 90 млрд євро – з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з угорським вето на обране рішення. Однак після виборів в Угорщині вето все ж було зняте.

Президент України Володимир Зеленський у січні у Давосі висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою Росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів.