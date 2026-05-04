Почему Фицо изменил риторику в отношении Киева и потеряет ли он пророссийский электорат

Недавно ультраправый и пророссийский словацкий политик Андрей Данко раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за то, что тот выразил поддержку вступлению Украины в ЕС. Данко – соратник главы правительства Словакии по коалиции и лидер Словацкой национальной партии.

Такая критика с правого фланга может стать немалой проблемой для Роберта Фицо.

О том, что лежит в основе конфликта между Андреем Данко и Робертом Фицо, и насколько серьезны шансы ультраправого политика сорвать потепление отношений между Киевом и Братиславой, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко. Далее – краткое изложение статьи.

В субботу, 2 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо разместил на своей странице в Facebook пост о том, что словацкие и украинские власти имеют "общий интерес в налаживании добрых и дружеских отношений между Словакией и Украиной".

А уже через несколько дней в Ереване во время заседания саммита Европейского политического сообщества Фицо встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, где, среди прочего, они договорились об обмене визитами. Причем, в отличие от предыдущих встреч, которые проходили вблизи границы, на этот раз речь идет о взаимных поездках в столицы обеих стран.

Поводом для сближения стали восстановление нефтепровода "Дружба" и поражение венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах.

Однако смягчение антиукраинской риторики со стороны Фицо может создать для него проблемы в коалиции.

Андрей Данко, который так упорно выступает против вступления Украины в ЕС, пытается критиковать словацкого премьера за невыполненные обещания и за неготовность идти на конфликт с ЕС – надеясь вернуть себе "ватный" электорат.

К слову, позиции Словацкой национальной партии уже не такие, как были раньше, сейчас – это самый маленький коалиционный партнер, а в этой фракции – лишь два человека являются членами одноименной партии. К тому же обвалился и уровень поддержки Словацкой национальной партии.

Соответственно существенно изменилось отношение Фицо к своему коалиционному партнеру. Премьер все чаще демонстрирует Данко свое недовольство и фактически игнорирует его мнение, вместо этого напрямую договаривается с депутатами его фракции.

"Однако нынешний разворот Фицо всё меняет. Данко почувствовал, что антизападный электорат недоволен последними действиями и заявлениями премьера, и у Данко есть шанс вернуть его себе", – объясняет аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (SFPA) Александр Дулеба.

По словам политолога, есть все основания ожидать, что ближайшие опросы покажут падение рейтингов партии Фицо Smer-SD и одновременно – рост рейтингов СНП.

"Пока этого недостаточно для прохождения в парламент, но такая положительная динамика показывает Данко, что он на правильном пути. Поэтому можно ожидать, что критика Фицо с ультраправых позиций только усилится", – прогнозирует Дулеба.

Поэтому можно с уверенностью говорить об одном – коридор возможностей для Фицо существенно сузился.

Задача избегать конфликтов с ЕС и одновременно не потерять антизападного избирателя может оказаться для него крайне сложной.

Пока словацкие политологи не видят оснований говорить о развале коалиции и досрочных выборах.

