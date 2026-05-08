Глава МЗС Німеччини назвав погрози РФ іноземним дипмісіям у Києві "ознакою паніки"

Новини — П'ятниця, 8 травня 2026, 08:30 — Іванна Костіна

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав російські погрози іноземним дипломатичним місіям у Києві неприйнятними.

Про це він сказав у коментарі Bild, передає "Європейська правда".

Вадефуль у цьому контексті говорить про "ознаку паніки, що охопила Москву, оскільки наслідки нескінченної низки серйозних прорахунків Путіна вже неможливо приховати".

Війна РФ проти України є триваючим злочином проти України, але з кожним днем вона також стає доказом абсолютної "зневаги до власних солдатів, яких тисячами відправляють у програні битви як гарматне м’ясо", заявив міністр закордонних справ.

"Режим прекрасно знає, що в цьому контексті власне населення може сприймати запланований парад перемоги лише як знущання", – сказав Вадефуль.

Він називає непрямі погрози Кремля на адресу дипломатичних місій у Києві "неприйнятними".

Міністр також заявив, що його країна не збирається евакуювати своїх дипломатів з Києва попри погрози РФ знову атакувати українську столицю.

Як писала "Європейська правда", в ЄС відкинули погрози Росії представництвам в Києві та заявили, що не евакуйовуватимуть своїх дипломатів.

Посольство Польщі в Україні також заявило, що не планує жодних змін у своїй роботі після залякувань з Москви.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність ЄС, Польщі, Німеччині та іншим країнам за відповіді на спроби Росії залякати іноземні дипломатичні місії масованою атакою по Києву.

