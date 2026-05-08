МЗС Литви передало представнику посольства РФ ноту протесту через удари по Україні

У четвер Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства в Литві та вручило йому ноту з рішучим протестом проти жорстоких ударів по Україні, незважаючи на ініціативу Києва щодо припинення вогню з середи.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Литви, передає "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що перемир'я, яке мало розпочатися 6 травня о 00:00, було порушено менш ніж за 10 хвилин, о 00:09 в Україні пролунали сирени повітряної тривоги.

Ще 5 травня російські атаки в Запоріжжі забрали життя 12 цивільних осіб, ще 37 з них були поранені, після ракетних ударів у місті Дніпро загинули 4 цивільні особи та 16 були поранені. Жертви серед цивільного населення фіксувалися й в інших регіонах України. Вночі 6 травня тривали масові обстріли українських міст, а в місті Суми внаслідок атаки бойовими дронами на будівлю дитячого садка загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

„Своїми діями Російська Федерація чітко продемонструвала, що не зацікавлена у припиненні вбивств невинних людей та якнайшвидшому припиненні бойових дій. Пропозиція Кремля про припинення вогню 8-9 травня – це формальна і лицемірна акція, спрямована на забезпечення можливості провести парад, а не на припинення бойових дій і перенесення пошуку вирішення конфлікту за стіл переговорів", – йдеться в заяві МЗС.

У ноті, переданій представнику російського посольства, Литва знову зажадала від Москви негайно припинити агресію проти України, вивести окупаційні сили з усієї міжнародно визнаної території країни та повністю відшкодувати завдані війною збитки.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна раніше заявив, що відмова Росії від запропонованого Україною перемир’я підтверджує відсутність інтересу Москви до реального миру.

Нагадаємо, у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія.

У Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.