МИД Литвы передал представителю посольства РФ ноту протеста в связи с ударами по Украине

В четверг Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства в Литве и вручило ему ноту с решительным протестом против жестоких ударов по Украине, несмотря на инициативу Киева о прекращении огня со среды.

Об этом говорится в сообщении МИД Литвы, передает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что перемирие, которое должно было начаться 6 мая в 00:00, было нарушено менее чем через 10 минут, в 00:09 в Украине прозвучали сирены воздушной тревоги.

Еще 5 мая российские атаки в Запорожье унесли жизни 12 гражданских лиц, еще 37 из них были ранены, после ракетных ударов в городе Днепр погибли 4 гражданских лица и 16 были ранены. Жертвы среди гражданского населения фиксировались и в других регионах Украины. Ночью 6 мая продолжались массовые обстрелы украинских городов, а в городе Сумы в результате атаки боевыми дронами на здание детского сада погиб один человек, еще двое получили ранения.

"Своими действиями Российская Федерация четко продемонстрировала, что не заинтересована в прекращении убийств невинных людей и скорейшем прекращении боевых действий. Предложение Кремля о прекращении огня 8-9 мая – это формальная и лицемерная акция, направленная на обеспечение возможности провести парад, а не на прекращение боевых действий и перенос поиска решения конфликта за стол переговоров", – говорится в заявлении МИД.

В ноте, переданной представителю российского посольства, Литва вновь потребовала от Москвы немедленно прекратить агрессию против Украины, вывести оккупационные силы со всей международно признанной территории страны и полностью возместить ущерб, нанесенный войной.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна ранее заявил, что отказ России от предложенного Украиной перемирия подтверждает отсутствие интереса Москвы к реальному миру.

Напомним, в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8–9 мая Украина призвала к немедленному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды. Этот призыв поддержали и западные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия.

В Воздушных силах утром 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов суток начала очередные воздушные удары.