Глава МЗС Естонії: РФ довела, що її хвилює лише парад, а не мир

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що відмова Росії від запропонованого Україною перемир’я підтверджує відсутність інтересу Москви до реального миру.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника естонського зовнішньополітичного відомства наводить ERR.

За словами міністра, російська ініціатива щодо припинення вогню була лише спробою забезпечити проведення параду 9 травня, тоді як самі скорочені масштаби святкування лише підкреслюють слабкість режиму.

Він також підкреслив, що Київ запропонував Москві встановити стійке перемир'я, яке мало набути чинності в ніч на середу. Однак Росія не прийняла цю пропозицію і завдала масованого удару по Україні, використавши понад сто дронів і ракет.

"Продовживши атаки цієї ночі, Росія підтвердила, що не зацікавлена у справжньому мирі. Як і очікувалося, її власна пропозиція про перемир'я на 8 і 9 травня була спрямована не на початок переговорів, а виключно на те, щоб безперешкодно провести щорічний пропагандистський парад на Красній площі", – зазначив Тсакхна.

Він також звернув увагу на те, що підготовка до параду цього року свідчить про внутрішню невпевненість Кремля.

"Росія завжди прагнула показати себе потужною військовою державою, і парад Перемоги в Москві був ключовим елементом цього іміджу. Той факт, що вперше за десятиліття парад планується у скороченому масштабі, без значної кількості техніки та з безпрецедентними заходами безпеки, показує, наскільки слабкий режим Путіна і який страх він відчуває перед Україною", – заявив глава МЗС Естонії.

Він також закликав Європейський Союз продовжувати санкційний тиск, зокрема готувати новий пакет обмежень, та домагатися притягнення Росії до відповідальності за розв’язану війну.

Нагадаємо, у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія.

У Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.