В ОПУ розповіли, яке послання від Зеленського Фіцо може передати Путіну

В Офісі українського президента прокоментували інформацію про намір словацького прем’єра Роберта Фіцо передати господарю Кремля Владіміру Путіну послання від Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі журналістам сказав радник президента України Дмитро Литвин.

У контексті цієї інформації Литвин згадав про розмову між Фіцо і Зеленським.

Зокрема, за його словами, в її ході йшлося про "дипломатичні позиції та перспективи".

"І зокрема прем’єр Фіцо спитав – на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись", – розповів Литвин.

Нагадаємо, державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець раніше розповів, що Фіцо під час візиту до Москви має намір передати Путіну послання від українського президента.

Крім того, як зазначив представник МЗС Словаччини, Фіцо може отримати від Путіна "цінну інформацію" про те, як той бачить зусилля щодо припинення війни.

Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді.

Фіцо нещодавно заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.