В ОПУ рассказали, какое послание от Зеленского Фицо может передать Путину

В Офисе президента Украины прокомментировали информацию о намерении словацкого премьера Роберта Фицо передать хозяину Кремля Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии журналистам сказал советник президента Украины Дмитрий Литвин.

В контексте этой информации Литвин упомянул о разговоре между Фицо и Зеленским.

В частности, по его словам, в ходе разговора речь шла о "дипломатических позициях и перспективах".

"И, в частности, премьер Фицо спросил – на что настроена Украина? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, для этого нужны достойные решения, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе Фицо и будет общаться", – рассказал Литвин.

Напомним, государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец ранее рассказал, что Фицо во время визита в Москву намерен передать Путину послание от украинского президента.

Кроме того, как отметил представитель МИД Словакии, Фицо может получить от Путина "ценную информацию" о том, как тот видит усилия по прекращению войны.

Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом не будет участвовать в военном параде.

Фицо недавно заявил, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.