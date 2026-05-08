Заходи посольства Росії у Німеччині до 9 травня планує відвідати щонайменш одна політикиня від партії "подруги Путіна" Вагенкнехт; підтверджень щодо участі інших німецьких політиків поки немає.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Політикиня BSW, колишня депутатка Севім Дагделен підтвердила, що піде до посольства РФ на заходи до 81-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною – як і минулого року.

Вона зазначила, що не бачить нічого суперечливого у прийнятті запрошення. "Зараз, коли провідні німецькі політики оголошують Росію ворогом, силам, що виступають за мир, тим більш важливо прагнути діалогу з Росією. Потрібна дипломатія, а не підготування до війни і переозброєння… А пам’ять про звільнення від німецького фашизму вкрай важлива для нашого майбутнього", – прокоментувала Дагделен.

Окрім прийому у посольстві та покладання вінка до меморіалу, політикиня має заплановану двогодинну зустріч з російським послом.

Чи буде присутній ще хтось від BSW, наразі невідомо. Виконавчий комітет партії повідомив, що цьогоріч вони планують утриматися від участі у заходах російського посольтсва. Речник партії зазначив, що вони отримали запрошення, але не прийняли їх.

Також поки невідомо, чи буде присутній хтось від ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Окремі політики, до яких звернулись журналісти, сказали, що не отримували запрошень, а на рівні партії запит на коментар залишили без відповіді.

У минулому представники "АдН" бували гостями у посольстві РФ – у тому числі співлідер партії Тіно Хрупалла, що викликало неоднозначну реакцію навіть у лавах однопартійців.

У 2023 році на прийом з’явився ексканцлер Герхард Шрьодер, який не особливо змінив своє ставлення до Росії і після початку повномасштабної війни. Зокрема, взимку 2026 року він виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

Восени група німецьких політиків прийняла запрошення на заходи до святкування дня народження очільника Кремля у посольстві Росії.