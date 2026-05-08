Мероприятия посольства России в Германии к 9 мая планирует посетить как минимум одна политик из партии "подруги Путина" Вагенкнехт; подтверждений об участии других немецких политиков пока нет.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Политик BSW, бывшая депутат Севим Дагделен подтвердила, что пойдет в посольство РФ на мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы над нацистской Германией – как и в прошлом году.

Она отметила, что не видит ничего противоречивого в принятии приглашения. "Сейчас, когда ведущие немецкие политики объявляют Россию врагом, силам, выступающим за мир, тем более важно стремиться к диалогу с Россией. Нужна дипломатия, а не подготовка к войне и перевооружение… А память об освобождении от немецкого фашизма крайне важна для нашего будущего", – прокомментировала Дагделен.

Помимо приема в посольстве и возложения венка к мемориалу, у нее запланирована двухчасовая встреча с российским послом.

Будет ли присутствовать еще кто-то от BSW, пока неизвестно. Исполнительный комитет партии сообщил, что в этом году они планируют воздержаться от участия в мероприятиях российского посольства. Пресс-секретарь партии отметил, что они получили приглашения, но не приняли их.

Также пока неизвестно, будет ли присутствовать кто-то от ультраправой "Альтернативы для Германии". Отдельные политики, к которым обратились журналисты, сказали, что не получали приглашений, а на уровне партии запрос на комментарий оставили без ответа.

В прошлом представители "АдН" бывали гостями в посольстве РФ – в том числе солидер партии Тино Хрупалла, что вызвало неоднозначную реакцию даже в рядах однопартийцев.

В 2023 году на прием явился экс-канцлер Герхард Шредер, который не особо изменил свое отношение к России и после начала полномасштабной войны. В частности, зимой 2026 года он выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.

Осенью группа немецких политиков приняла приглашение на мероприятия по случаю празднования дня рождения главы Кремля в посольстве России.