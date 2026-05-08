Чому в Хорватії атакували державний устрій БіГ та які наслідки це може мати

На недавній науковій конференції в Загребі доцент державного хорватського Інституту оборони та безпеки ім. Франьо Туджмана Іван Пепич презентував карту Боснії і Герцеговини з трьома самоврядними регіонами в межах країни (ентитетами).

Зараз їх два – бошняцько-хорватська Федерація БіГ (ФБіГ) та Республіка Сербська (РС).

Пепич пропонує створити третій ентитет – Хорватську Республіку.

Далі – стислий її виклад.

Для гіпотетичного створення хорватського ентитету в Боснії і Герцеговині (БіГ) є низка перешкод. І вони суттєві.

Насамперед – Дейтонські угоди, Конституція БіГ та її закони, які не допускають зміни політико-адміністративного устрою та кордонів держави. І обійти це практично неможливо.

Проблемою також виглядає те, що хорвати в Боснії і Герцеговині є найменшою конституційною нацією і за переписом 2013 року складають 15,4% населення країни.

Тож постає питання обґрунтованості претензій на власне утворення.

При цьому прихильники ідеї хорватського ентитету пропонують створити його за рахунок відрізання певних частин від двох теперішніх. Тоді територія новоутворення була б майже як територія Федерації БіГ – але з утричі меншим населенням.

Тож політико-адміністративна фрагментація може призвести до катастрофічних проблем у всіх системах Боснії і Герцеговини – управлінських, транспортних, юридично-правових. А блокування стане ефективною зброєю кожного з ентитетів для досягнення своїх цілей.

Чому про створення третього ентитету говорять зараз? Актуалізації розмов посприяло, серед іншого, й те, що увага ЄС та США зараз сконцентрована на війнах в Україні та Ірані.

А зміни геополітичного балансу можуть створити сприятливі умови для реалізації цього проєкту, вважають праві політики та теоретики. У тому числі від американського руху MAGA, який проявляє інтерес до процесів у Боснії і Герцеговині.

З приводу скандальної панелі на згаданій вище конференції Міністерство закордонних справ Боснії і Герцеговини оприлюднило ноту протесту.

Ідея формування хорватського ентитету спрямована на підрив територіальної цілісності БіГ, є відвертим втручанням у внутрішні справи держави і нападом на конституційний устрій, йдеться в ній. Найголовніше – спробою підірвати Дейтонські угоди.

А це неприпустимо, адже вони є "священною коровою" не тільки для США, а й для всіх їх підписантів.

Позиція "колективного Заходу" однозначна – будь-яка зміна угод, що зупинили війну у колишній Югославії, може відкрити "скриню Пандори", давши старт новим кровопролиттям.

Однак, як не дивно, боснійські хорвати мають неочікуваних союзників: РФ та місцевих сербів.

Росія, хоча формально стверджує про підтримку Дейтонських угод, одночасно демонструє стриману підтримку вимог хорватів щодо рівноправ'я з іншими конституційними народами Боснії і Герцеговини.

Підтримка вимог боснійських хорватів вписується у цю стратегію Москви з дестабілізації Боснії і Герцеговини.

Водночас у Боснії та Герцеговині дедалі гучніше лунають заклики до побудови демократичної держави, де поважатимуть права всіх національностей, а не лише боснійців, сербів та хорватів.

Але зафіксований у Дейтонських угодах етнічний поділ Боснії і Герцеговини заважає розвитку країни.

