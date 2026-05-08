Почему в Хорватии атаковали госустройство БиГ и какие последствия это может иметь

На недавней научной конференции в Загребе доцент Государственного хорватского института обороны и безопасности им. Франьо Туджмана Иван Пепич представил карту Боснии и Герцеговины с тремя самоуправляемыми регионами в пределах страны (энтитетами).

Сейчас их два – боснийско-хорватская Федерация БиГ (ФБиГ) и Республика Сербская (РС).

Пепич предлагает создать третий энтитет – Хорватскую Республику.

О том, почему вспомнили об этой идее, возможно ли ее реализовать и каких в таком случае ожидать последствий, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цибульника Бомба под мирные соглашения: как требования хорватов дестабилизируют Боснию и Герцеговину. Далее – краткое изложение статьи.

Для гипотетического создания хорватского энтитета в Боснии и Герцеговине (БиГ) существует ряд препятствий. И они существенны.

Прежде всего – Дейтонские соглашения, Конституция БиГ и ее законы, которые не допускают изменения политико-административного устройства и границ государства. И обойти это практически невозможно.

Проблемой также выглядит то, что хорваты в Боснии и Герцеговине являются самой малочисленной конституционной нацией и, по переписи 2013 года, составляют 15,4% населения страны.

Поэтому возникает вопрос об обоснованности претензий на создание собственного образования.

При этом сторонники идеи хорватского образования предлагают создать его за счёт отрезания определённых частей от двух существующих. Тогда территория нового образования была бы почти такой же, как территория Федерации Боснии и Герцеговины, – но с населением в три раза меньшим.

Поэтому политико-административная фрагментация может привести к катастрофическим проблемам во всех системах Боснии и Герцеговины – управленческих, транспортных, юридических. А блокировка станет эффективным оружием каждого из энтитетов для достижения своих целей.

Почему о создании третьего энтитета говорят сейчас? Актуализации разговоров способствовало, среди прочего, и то, что внимание ЕС и США сейчас сосредоточено на войнах в Украине и Иране.

А изменения геополитического баланса могут создать благоприятные условия для реализации этого проекта, считают правые политики и теоретики. В том числе из американского движения MAGA, которое проявляет интерес к процессам в Боснии и Герцеговине.

В связи со скандальной панельной дискуссией на упомянутой выше конференции Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины обнародовало ноту протеста.

Идея формирования хорватского энтитета направлена на подрыв территориальной целостности БиГ, является откровенным вмешательством во внутренние дела государства и посягательством на конституционный строй, говорится в ней. Самое главное – попыткой подорвать Дейтонские соглашения.

А это недопустимо, ведь они являются "священной коровой" не только для США, но и для всех их подписантов.

Позиция "коллективного Запада" однозначна – любое изменение соглашений, остановивших войну в бывшей Югославии, может открыть "ящик Пандоры", дав старт новым кровопролитиям.

Однако, как ни странно, у боснийских хорватов есть неожиданные союзники: РФ и местные сербы.

Россия, хотя формально заявляет о поддержке Дейтонских соглашений, одновременно демонстрирует сдержанную поддержку требований хорватов о равноправии с другими конституционными народами Боснии и Герцеговины.

Поддержка требований боснийских хорватов вписывается в эту стратегию Москвы по дестабилизации Боснии и Герцеговины.

Вместе с тем в Боснии и Герцеговине все громче звучат предложения о построении демократической страны, где уважают права всех национальностей, а не только боснийцев, сербов и хорватов.

Но зафиксированное в Дейтонских соглашениях этническое разделение Боснии и Герцеговины мешает развитию страны.

Подробнее – в материале Владимира Цибульника Бомба под мирные соглашения: как требования хорватов дестабилизируют Боснию и Герцеговину.