Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі загострення відносин з Трампом

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні зустрілася в п'ятницю з держсекретарем США Марко Рубіо на тлі напруженості у відносинах між її урядом та адміністрацією президента Дональда Трампа.

Рубіо перебуває в Італії з дводенним візитом, метою якого є пом'якшення напруженості у відносинах з Папою Римським після безпрецедентних нападів Трампа на понтифіка, а також вирішення питання розчарування Вашингтона щодо відмови Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану.

Перед тим як вирушити до Мелоні, Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який заявив, що переговори були позитивними.

"Я переконаний, що Європа потребує Америки, Італія потребує Америки, але Сполучені Штати також потребують Європи та Італії", – сказав Таяні журналістам.

Очікувалося, що Мелоні та Рубіо обговорять ситуацію в Перській затоці, а також війну Росії проти України, американські мита на європейські товари та перспективи Куби, яку Вашингтон намагається ізолювати.

Мелоні була однією з найвідданіших прихильниць Трампа в Європі, підтримуючи з ним тісні зв'язки та позиціонуючи себе як природний міст між Вашингтоном та іншими державами ЄС.

Однак ця співпраця зазнала значного напруження в останні місяці, оскільки війна з Іраном змусила її балансувати між лояльністю до Сполучених Штатів та ворожістю італійської громадськості до війни та економічними витратами на конфлікт.

Минулого місяця Італія відмовилася дозволити американським літакам використовувати авіабазу Сігонелла на Сицилії для бойових операцій, пов’язаних з конфліктом в Ірані. Італійські посадовці заявили, що Вашингтон не звертався до Риму за попереднім дозволом на використання цієї бази.

7 травня Рубіо провів зустріч з Папою Римським Левом XIV.

Раніше Трамп допустив, що може скоротити чисельність військ США в Італії.