У Греції почали розслідування через український дрон "Магура" біля острова Лефкада

У водах на південь від острова Лефкада в Іонічному морі виявили безпілотний морський апарат, який виявився українським дроном "Магура V5".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Ця знахідка спричинила міжвідомчу операцію за участю грецьких органів влади та Міністерства національної оборони.

Ekathimerini

Попередні висновки вказують на те, що безпілотний апарат містив детонатори, але не містив вибухових речовин, що зменшило початкові побоювання, які призвели до залучення фахівців з батальйону з розмінування наземних мін (TENX).

Наразі влада розглядає кілька версій щодо призначення цього дрона. Однією з них є можливість того, що він міг використовуватися в операціях з незаконного перевезення наркотиків, можливо, як інструмент контрабандистів.

Слідчі також не виключають зв'язку з запланованими атаками на судна, пов'язані з так званим "тіньовим флотом" Росії, який використовується для транспортування російської нафти з обходом західних санкцій.

Про подібні інциденти повідомлялося в останні місяці. У грудні об'єктом атаки став російський танкер "Кенділ", а в березні російський танкер для перевезення СПГ "Арктик Метагаз" зазнав значних пошкоджень внаслідок вибуху на південному сході від Мальти.

Дрон "Mагура V5" вперше був виявлений рибалками поблизу мису Дукато в прибережній печері, причому, за повідомленнями, його двигун все ще працював. Чорний апарат був оснащений передовими технологіями, зокрема антенами та системами зв’язку, що викликало негайне занепокоєння.

Рибалки захопили апарат і відбуксирували його до порту Васілікі, де його передали грецькій береговій охороні.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Від влучання одного з них пошкоджені чотири порожні нафтові резервуари. Місце падіння другого БпЛА ще не знайшли.

Військові пояснили, що безпілотники не стали збивати, оскільки це створювало надмірні ризики.

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту через падіння дронів, акцентуючи, що це наслідок війни РФ проти України.