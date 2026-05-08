У Польщі в ДТП з вантажівкою загинули двоє молодих українців

7 травня у ДТП легкового автомобіля з вантажівкою у Великопольському воєводстві Польщі загинули юнак і дівчина з України.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Аварія сталась близько 15:00 7 травня у селі Поражин, що на захід від Познані. Легковий автомобіль Volkswagen Passat несподівано виїхав на зустрічну і там зіткнувся з вантажівкою, зазнавши величезних пошкоджень.

Водій і пасажирка Volkswagen загинули від отриманих травм, їх спробували реанімувати, але без успіху. У поліції повідомили, що вони обоє є громадянами України – водію було 22 роки, дівчині – 20.

Розслідування причин аварії триває. На цей час підтверджено, що юнак мав дійсне посвідчення водія.

Нагадаємо, наприкінці квітня двоє українців загинули і 16 отримали поранення внаслідок аварії автобуса у Болгарії.

У середині квітня у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, внаслідок якої постраждали шестеро осіб.