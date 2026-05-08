В Естонії заговорили про повторне висування на посаду експрезидентки Кальюлайд

В Естонії почали обговорювати можливе повторне висування на посаду президента Керсті Кальюлайд, яка вже була президенткою у 2016 – 2011 роках і не балотувалася вдруге.

Про це повідомляє "Європейська правда" за публікаціями ERR.

Прем’єр-міністр Естонії, лідер "Партії реформ" Крістен Міхал припустив, що Кальюлайд можна було б висунути кандидатом у президенти і це варто обговорити з іншими політсилами. За його словами, у парламенті зараз не знайдеться достатньо голосів для поновлення на посаді чинного президента Алара Каріса.

Каріс ще восени заявив, що скоріш за все не балотуватиметься на другий термін.

В Естонії, нагадаємо, вибори президента відбуваються не прямим народним голосуванням, а у парламенті – кандидат має отримати щонайменш 68 голосів зі 101.

Міхал уточнив, що лише висловив думку і наразі ніяких офіційних пропозицій і навіть підготовчої роботи не було.

Водночас від деяких депутатів "Партії реформ" після того пролунали сумніви у тому, що за Керсті Кальюлайд зібрали би достатньо голосів – пригадавши у тому числі її президентський візит до Москви та зустріч з Путіним у 2019 році.

Також в Естонії нещодавно внесли пропозицію про впровадження прямих виборів президента.