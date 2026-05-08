Мэлони встретилась с Рубио на фоне обострения отношений с Трампом

Премьер Италии Джорджа Мелони встретилась в пятницу с госсекретарем США Марко Рубио на фоне напряженности в отношениях между ее правительством и администрацией президента Дональда Трампа.

Рубио находится в Италии с двухдневным визитом, целью которого является смягчение напряженности в отношениях с Папой Римским после беспрецедентных нападений Трампа на понтифика, а также решение вопроса разочарования Вашингтона относительно отказа Италии поддержать американо-израильскую войну против Ирана.

Перед тем как отправиться к Мелони, Рубио встретился с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, который заявил, что переговоры были положительными.

"Я убежден, что Европа нуждается в Америке, Италия нуждается в Америке, но Соединенные Штаты также нуждаются в Европе и Италии", – сказал Таяни журналистам.

Ожидалось, что Мелони и Рубио обсудят ситуацию в Персидском заливе, а также войну России против Украины, американские пошлины на европейские товары и перспективы Кубы, которую Вашингтон пытается изолировать.

Мелони была одной из самых преданных сторонниц Трампа в Европе, поддерживая с ним тесные связи и позиционируя себя как естественный мост между Вашингтоном и другими государствами ЕС.

Однако это сотрудничество претерпело значительное напряжение в последние месяцы, поскольку война с Ираном заставила ее балансировать между лояльностью к Соединенным Штатам и враждебностью итальянской общественности к войне и экономическими затратами на конфликт.

В прошлом месяце Италия отказалась позволить американским самолетам использовать авиабазу Сигонелла на Сицилии для боевых операций, связанных с конфликтом в Иране. Итальянские чиновники заявили, что Вашингтон не обращался к Риму за предварительным разрешением на использование этой базы.

7 мая Рубио провел встречу с Папой Римским Львом XIV.

Ранее Трамп допустил, что может сократить численность войск США в Италии.