Пожежа в дата-центрі у Нідерландах: клієнти чекатимуть доступу до своїх сервісів до 3 діб

Новини — П'ятниця, 8 травня 2026, 18:01 — Марія Ємець

Через масштабну пожежу у дата-центрі в Нідерландах компанії-клієнти можуть чекати на повноцінне відновлення повноцінної роботи своїх сервісів до 72 годин.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Велику пожежу у дата-центрі компанії NorthC у нідерландському місті Алмере приборкали пізно увечері 7 травня. 

Компанія заявила, що ніяких даних клієнтів майже точно не було втрачено – вогонь не дістався до кімнат, де розташовувалися сервери. Згоріло лише приміщення з технікою для резервного живлення, яке завбачливо розмістили окремо. Воно пошкоджене настільки сильно, що поверхи доведеться знести і відбудувати заново. 

 
Omroep Frevoland

Клієнтам обіцяють відновлення доступу до даних протягом 72 годин. 

Серверами центру користуються низка великих компаній, організацій та муніципальних установ. Після знеструмлення всього центру для боротьби з пожежею їхні сайти та сервіси "лягли". 

Як вже згадували, проблеми виникли в Утрехтського університету. Так само порушена робота електронних систем сервісу поромних перевезень.

Пожежники, які працювали на місці, називають пожежу винятковою для Нідерландів і технічно складною. Загальна площа дата-центру – 26 тисяч квадратних метрів. 

