Пожар в дата-центре в Нидерландах: клиенты будут ждать доступа к своим сервисам до 3 суток

Из-за масштабного пожара в дата-центре в Нидерландах компании-клиенты могут ждать полноценного восстановления полноценной работы своих сервисов до 72 часов.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Большой пожар в дата-центре компании NorthC в нидерландском городе Алмере укротили поздно вечером 7 мая.

Компания заявила, что никаких данных клиентов почти точно не было потеряно – огонь не добрался до комнат, где располагались серверы. Сгорело лишь помещение с техникой для резервного питания, которое предусмотрительно разместили отдельно. Оно повреждено настолько сильно, что этажи придется снести и отстроить заново.

Клиентам обещают восстановление доступа к данным в течение 72 часов.

Серверами центра пользуются ряд крупных компаний, организаций и муниципальных учреждений. После обесточивания всего центра для борьбы с пожаром их сайты и сервисы "легли".

Как уже упоминали, проблемы возникли у Утрехтского университета. Так же нарушена работа электронных систем сервиса паромных перевозок.

Пожарные, которые работали на месте, называют пожар исключительным для Нидерландов и технически сложным. Общая площадь дата-центра – 26 тысяч квадратных метров.

