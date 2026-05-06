У Латвії загорівся в дорозі пасажирський поїзд: евакуйовували 60 пасажирів

У Латвії ввечері 5 травня загорівся в дорозі пасажирський потяг, з нього евакуювали близько 60 пасажирів.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на залізниці неподалік міста Даугавпілс близько 21:00 у вівторок, пожежа почалась у машинному відділі локомотива.

Потяг зупинився, пасажирів – приблизно 60 осіб – евакуювали. Ліквідація пожежі тривала майже до опівночі.

Причини займання наразі невідомі, поліція почала розслідування.

