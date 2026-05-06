У Латвії загорівся в дорозі пасажирський поїзд: евакуйовували 60 пасажирів
відео
Новини — Середа, 6 травня 2026, 11:37 —
Новини — Середа, 6 травня 2026, 11:37 —
У Латвії ввечері 5 травня загорівся в дорозі пасажирський потяг, з нього евакуювали близько 60 пасажирів.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
Інцидент стався на залізниці неподалік міста Даугавпілс близько 21:00 у вівторок, пожежа почалась у машинному відділі локомотива.
View this post on Instagram
Потяг зупинився, пасажирів – приблизно 60 осіб – евакуювали. Ліквідація пожежі тривала майже до опівночі.
Причини займання наразі невідомі, поліція почала розслідування.
Раніше у Литві сталася аварія вантажного потяга, яка порушила рух поїздів.
На початку квітня загорівся пасажирський поїзд у Норвегії.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: