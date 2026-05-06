Укр Рус Eng

У Латвії загорівся в дорозі пасажирський поїзд: евакуйовували 60 пасажирів

відео
Новини — Середа, 6 травня 2026, 11:37 — Марія Ємець

У Латвії ввечері 5 травня загорівся в дорозі пасажирський потяг, з нього евакуювали близько 60 пасажирів. 

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався на залізниці неподалік міста Даугавпілс близько 21:00 у вівторок, пожежа почалась у машинному відділі локомотива. 

View this post on Instagram

A post shared by Sadursme | SIA RoadHub | Ceļu satiksmes negadījumi, drošība (@sadursme)

Потяг зупинився, пасажирів – приблизно 60 осіб – евакуювали. Ліквідація пожежі тривала майже до опівночі. 

Причини займання наразі невідомі, поліція почала розслідування. 

Раніше у Литві сталася аварія вантажного потяга, яка порушила рух поїздів.

На початку квітня загорівся пасажирський поїзд у Норвегії. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія інциденти
Реклама: