У Польщі спалахнула масштабна лісова пожежа, загинув пілот пожежного літака

У Люблінському воєводстві Польщі триває боротьба з масштабною лісовою пожежею поблизу села Козаки в Білгорайському повіті: вогонь охопив близько 250 гектарів лісу, однак рятувальникам вдалося зупинити подальше поширення полум’я.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Під час нічної операції сталася трагедія – зазнав аварії пожежний літак M18 Dromader, який був залучений до гасіння вогню. Пілот загинув на місці.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський повідомив, що загиблий був досвідченим і висококваліфікованим фахівцем.

За словами рятувальників, ситуацію ускладнює так звана кронова пожежа, коли вогонь швидко поширюється верхівками дерев. Через складний доступ до осередків займання до операції залучили спеціальну техніку, гелікоптери Державних лісів і поліції.

Для координації дій у Варшаві вночі зібрався кризовий штаб. На місце події прибули представники уряду, пожежної служби та лісового господарства.

До ліквідації наслідків пожежі також долучаються солдати Територіальних сил оборони. За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, військові допомагатимуть пожежникам у проведенні рятувальних робіт.

Станом на ранок 6 травня пожежу вдалося локалізувати, однак загроза ще не минула.

Рятувальники продовжують моніторинг території, зокрема за допомогою дронів для пошуку нових осередків загоряння.

Центр урядової безпеки Польщі закликав мешканців прилеглих громад не відчиняти вікна через сильне задимлення та виконувати вказівки екстрених служб.

Раніше стало відомо про щонайменше п’ять осередків лісових пожеж в Нідерландах, кілька з них – на території військових полігонів Міністерства оборони.

2 травня на колишньому військовому полігоні в Ютербозі (німецька земля Бранденбург) спалахнула пожежа.