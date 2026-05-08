В Испании подозревают хантавирус у женщины, контактировавшей с больной в самолете

В Испании госпитализировали с симптомами хантавируса женщину, которая возвращалась в страну из ЮАР тем самым рейсом, на борту которого побывала больная пассажирка круизного лайнера, где произошла вспышка этой болезни.

Испанские органы здравоохранения сообщили о подозрении на хантавирус у 32-летней женщины из провинции Аликанте, лабораторные результаты тестирования еще ожидают.

Женщина путешествовала из Йоханнесбурга тем же рейсом, на борту которого успела побывать уже умершая больная с круизного лайнера MV Hondius. Как уже сообщалось, больную в итоге сняли с рейса до его отправления из-за слишком тяжелого состояния, она осталась в Йоханнесбурге и на следующий день умерла.

Женщину в Испании, у которой подозревают хантавирус, поместили в больницу. Она имеет легкие респираторные симптомы. Органы здравоохранения устанавливают круг лиц, с которыми она контактировала в последние дни.

В самолете женщина имела место в двух рядах позади больной. Фактический контакт был непродолжительным, поскольку больная была на борту самолета достаточно короткое время.

Ранее в Нидерландах сообщили о вероятном заражении хантавирусом стюардессы этого рейса KLM.

В Швейцарии госпитализировали с хантавирусом пассажира, который ранее покинул круизный лайнер и обнаружил симптомы уже в родной стране. Лабораторный тест подтвердил инфицирование штаммом хантавируса из Анд.

В отличие от европейского семейства хантавирусов, которые передаются через экскременты зараженных грызунов, этот штамм может передаваться от человека к человеку.