У Швейцарії госпіталізували з хантавірусом пасажира, який раніше залишив круїзний лайнер

У Швейцарії повідомили про госпіталізацію з хантавірусом чоловіка, який, імовірно, підчепив його на борту злощасного круїзного лайнера.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувало МОЗ Швейцарії.

У середу 6 травня у швейцарському Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в університетській лікарні Цюриха проходить лікування від хантавірусу чоловік, який раніше мандрував на борту круїзного лайнера, де виявили спалах.

"Університетський госпіталь Цюриха підготовлений до лікування такого випадку і спроможний дбати про пацієнта, одночасно гарантуючи безпеку персоналу та інших пацієнтів. Наразі ніякої загрози для населення немає", – зазначили у заяві.

Повідомляють, що цей чоловік з дружиною наприкінці квітня повернувся з мандрівки Південною Америкою. Відчувши симптоми, він дистанційно порадився з сімейним лікарем і потім звернувся до вказаного закладу, після чого його ізольовано розмістили там. Лабораторний тест підтвердив інфікування штамом хантавірусу з Анд. Дружину хворого також помістили в ізоляцію, хоча вона не має жодних симптомів. Також встановлюють коло контактних осіб, з якими вони взаємодіяли після повернення з мандрівки.

На відміну від європейської родини хантавірусів, які передаються через екскременти заражених гризунів, цей штам може передаватися від людини до людини під час близького контакту. Наразі швейцарські органи вважають малоймовірним, що внаслідок цього у країні з’являться нові випадки.

У заяві не уточнюють, протягом якого часу пара мандрувала на борту круїзного лайнера та коли і за яких обставин вони залишили його.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія прийме на своїх Канарських островах круїзний лайнер, де стався спалах хантавірусу, та прийме на лікування одного з найважчих пацієнтів – лікаря, члена екіпажу. Ще трьох хворих повітрям евакуюють на лікування до Нідерландів та Німеччини, не чекаючи прибуття на Канари.

Регіональний уряд іспанських Канарських островів вже виступив проти того, щоб лайнер причалив до них.

За увесь час на борту зафіксували сім випадків захворювання, троє хворих померли. Наразі вважають, що перший хворий заразився за межами круїзного лайнера у Південній Америці, а решта – вже на борту через передачу вірусу від людини до людини.