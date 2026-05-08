Проукраїнська прем'єрка Данії наблизилась до втрати посади

Лідерка соціал-демократів та багаторічна проукраїнська прем’єрка Данії Метте Фредеріксен повідомила королю, що за підсумком першого раунду переговорів не змогла залучитись достатньою підтримкою партій для формування уряду.

Про це йдеться у заяві королівського дому Данії, пише "Європейська правда".

Після 45 днів коаліціади король Данії Фредерік X прийняв виконувачку обов’язків прем’єра Фредеріксен у п’ятницю. На зустрічі вона повідомила, що їй не вдалося сформувати уряд відповідно до мандата, отриманого під час аудієнції у короля 25 березня.

"Фредеріксен потім порадила королю знову скликати представників політичних партій, щоб вони висловилися щодо того, кому слід доручити керівництво переговорами про формування уряду. Представникам політичних партій буде запропоновано з’явитися в Амалієнборзі (королівській резиденції. – Ред.) о 19:00", – сказано у заяві.

Фредеріксен вирушила на зустріч до короля після того, як лідер партії "Помірковані" Ларс Льокке Расмуссен заявив, що він хоче, аби лідер лібералів Троельс Лунд Поульсен спробував сформувати коаліцію.

У коментарі пресі після зустрічі з королем Фредеріксен визнала, що існує реальний ризик того, що вона втратить посаду прем'єр-міністра.

На парламентських виборах у Данії 24 березня соціал-демократи Фредеріксен виграли, але центристська партія Расмуссена отримала "золоту акцію" із 14 мандатами.

Згодом Расмуссен, який є міністром закордонних справ в уряді Фредеріксен, висунув їй ультиматум.

