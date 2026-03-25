Результат виборів у Данії залишив невизначеним майбутнє прем’єрки Фредеріксен

Голосування на дострокових виборах у Данії, що відбулося у вівторок, залишило невизначеним майбутнє прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Офіційні результати показали, що лівоцентристська Соціал-демократична партія Фредеріксен втратила позиції порівняно з останніми виборами 2022 року, як і її два партнери в уряді, що йде у відставку.

Соціал-демократи залишилися найбільшою окремою партією з деяким відривом, але з 21,9% голосів – що значно нижче за 27,5%, які вони отримали на виборах 2022 року.

При цьому ні лівий, ні правий блок не отримали більшості в парламенті. В результаті "золоту акцію" отримав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Його центристська партія "Помірковані", що має 14 депутатів у парламенті зі 179 місць, може визначити, чи зможе Фредеріксен залишитися на третій термін на чолі Данії.

Сама Фредеріксен заявила, що готова залишитися на посаді глави данського уряду.

"Світ перебуває в нестабільному стані. Навколо нас дмуть сильні вітри. Данії потрібен стабільний уряд, компетентний уряд. Ми готові взяти на себе лідерство", – зазначила вона.

Фредеріксен додала, що сподівалася на кращий результат, але для партії, яка прагне до третього терміну, втрата позицій – це нормально. Вона порівняла нинішній результат з 25,9% голосів, які її партія отримала у 2019 році, коли вона стала прем'єркою.

"Я очолюю цю чудову країну вже майже сім років. Ми пережили пандемію; нам довелося мати справу з війною. Нам погрожував американський президент, і за ці майже сім років ми спостерігали падіння на чотири відсотки", – зазначила вона.

Своєю чергою Льокке Расмуссен закликав суперників зліва і справа відмовитися від деяких позицій, які вони займали під час передвиборчої кампанії, і "приєднатися до нас".

За його словами, Данія – "це маленька країна з населенням 6 мільйонів людей у світі з населенням 8 мільярдів, який переживає потрясіння".

"Ми – одне плем’я. Ми повинні об’єднатися. Ми не повинні бути розділені", – підкреслив він.

Однак міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, найсильніший правоцентристський суперник Фредеріксен, дав зрозуміти, що він і його Ліберальна партія не мають наміру знову входити до уряду разом із соціал-демократами.

Однопалатний данський парламент обирається на чотирирічний термін. Законодавці з Данії займають 175 місць, по два місця відводяться представникам малонаселеної Гренландії та іншої напівавтономної території королівства – Фарерських островів.

Право голосу на нинішніх дострокових виборах мали понад 4,3 мільйона осіб.

Оголошуючи про дострокові вибори, прем’єрка Метте Фредеріксен заявляла, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.

