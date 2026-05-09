Литва вручила Росії ноту протесту через погрози на адресу дипмісій у Києві

Міністерство закордонних справ Литви 8 травня викликало представника посольства Росії та вручило йому ноту протесту у зв’язку з попередженням Росії про евакуацію дипломатичних представників та громадян із Києва.

Про це йдеться у заяві литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

У ноті міністерство наголосило, що подібні заяви Росії розглядаються як пряма загроза застосування сили проти іноземних посольств у Києві та інших мешканців міста.

"Агресія Росії проти України, а також подібні заяви Росії явно порушують заборону на загрозу застосування сили, закріплену в статті 2, частині 4 Статуту Організації Об’єднаних Націй, та інші загальновизнані принципи міжнародного права, закріплені в Статуті ООН", – підкреслює литовське МЗС.

МЗС також зазначило, що такими заявами Росія визнає, що її збройні сили планують і надалі вчиняти міжнародні злочини в Україні.

У заяві також підкреслено, що Литва категорично відкидає погрози Росії та наполягає на негайному й беззастережному припиненні Росією агресії проти України.

Міністерство також зазначило, що посольство Литви в Києві продовжує свою роботу, і його співробітники дотримуються звичайних вимог безпеки.

У МЗС РФ закликали дипломатів евакуюватися з Києва напередодні російського "удару у відповідь по центрах прийняття рішень".

У відповідь на заяви з російського міністерства в Єврокомісії заявили, що Європейський Союз не змінить своєї позиції та присутності в столиці України.

Також повідомляли, що Німеччина не збирається евакуювати своїх дипломатів з Києва попри погрози РФ знову атакувати українську столицю.